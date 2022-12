Grave caso de violencia contra una mujer en Medellín

Marisol Castaño, víctima del ataque, narró que 17 puntos de sutura fueron necesarios para tratar de sanar la herida que le dejó su novio en la cara luego de que este llegara a un establecimiento en el municipio de Marinilla, al oriente de Antioquia, donde ella compartía con sus amigas.



"Empezó a insultarme, a agredirme con palabras, y en un momento que yo no me di cuenta, me cogió con una mano del cuello y con la otra me atacó con una navaja proporcionándome una herida en mi cara", dijo a Blu Radio.



Cuenta que tiempo atrás había tenido episodios igual de violentos cuando luego de un mordisco Marisol perdió parte de su oreja.



La mujer asegura que llevaba tres años soportando maltratos físicos y verbales, pero el temor a que él tomara represalias no la dejaba denunciar.

Este domingo dio el paso gracias a un colectivo de mujeres que la respaldan. Por el momento el sujeto tiene orden de restricción y se espera el dictamen de medicina legal para saber su futuro.