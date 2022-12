Hoy no tenemos control total del agua en Hidroituango: alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en BLU Radio frente a los señalamientos del gobernador de Antioquia sobre el supuesto ocultamiento de hechos relacionados con la emergencia de Hidroituango.

“Aquí se ha dicho la verdad”, sostuvo el funcionario.

Gutiérrez criticó la divulgación del informe y aseguró que se trató de un documento de carácter reservado, el cual habría sido redactado para compartirse de gobierno a gobierno, de acuerdo con las directrices del departamento de Estado de EE.UU.

El alcalde de Medellín dijo que el informe plantea cinco escenarios y que son los mismos que se han formulado desde su administración: posibilidad de un derrumbe de gran magnitud, taponamiento de casa de máquinas y vertedero, filtraciones en el lleno prioritario, taponamiento del túnel 2 y taponamiento del cuarto de máquinas.

“En ningún momento se está negado, porque nosotros sacamos un informe con los pasos de lo que ese está haciendo de acuerdo con las recomendaciones del Gobierno de EE.UU.”, sostuvo.

“El 90% de las recomendaciones de EE.UU. se están haciendo en Hidroituango”, agregó.

“Lo más importante es la gente, aquí no estamos pensando ni siquiera en el proyecto. Todas las decisiones que se toman es para proteger a la gente. Eso es lo único que importa hoy, al menos a mí. Frente a eso se tuvo que hacer un diseño de un lleno prioritario, que no es que tenga materiales malos, sino que no es el mismo diseño original que tardaría dos, tres meses para llegar al punto arriba de vertedero, sino que se tuvo que hacer un diseño de urgencia y empezar a emprender unas obras que en 20 días se lograron subir 25 metros para llegar a la cota 410”, declaró.

“Hasta no tener control total del proyecto no se eliminan los riesgos Hoy no hay control total del agua. El único control y la única posibilidad que hemos tenido nosotros dentro del proyecto, una vez se cerró ese túnel, era tomar la decisión de evacuar casa de máquinas. En este momento casa de máquinas está 1.150, 1.100 metros cúbicos por segundo y al proyecto le está llegando más o menos entre unos 1.400 a 1.500 metros cúbicos por segundo. Eso hace que la presa siga subiendo, aunque ya de manera más lenta porque va entrando el verano”, sostuvo.

“Lo peor que puede pasar en este momento, en un momento de crisis y de emergencia, es una discusión política”, declaró Gutiérrez.

“Claro que es una tragedia, yo nunca he dicho que no”,

enfatizó Gutiérrez quien negó haber minimizado la amenaza.

