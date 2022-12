Incendio sin control en mina de Amagá completa nueve días

Nueve días cumple un incendio al interior de la mina San Fernando en el municipio de Amagá, suroeste antioqueño.

Las llamas están en un área de ocho metros cuadrados y se registra a 700 metros de la bocamina y a una profundidad de 150 metros.

En ese momento no había personal laborando en el lugar, por lo que no se registran personas heridas, como lo indicó el coordinador de manejo de desastres del Dapard, capitán René Bolivar, quien asegura que no se ha logrado controlar la emergencia.

“El monóxido de carbón no nos ha permitido ingresar al sitio para identificar exactamente qué tipo de material está ardiendo y poder combatirlo, se está haciendo sellamiento de la mina para quitar oxígeno a este foco”, explicó.

