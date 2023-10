Incluso con Uribe, bloque anti Petro para la Gobernación de Antioquia no se pone de acuerdo

Mientras la unión entre Julián Bedoya y Luis Pérez se sellaba, el bloque anti-Petro comenzó una nueva reunión, esta vez entre Luis Fernando Suárez, Juan Diego Gómez, Cristian Halaby y Mauricio Tobón, hasta el momento sin acuerdos.

Tras finalizar la reunión fue Cristian Halaby, el citante, quien explicó que los cuatro tienen propuestas que pueden unirse en una sola candidatura, pero que deberán estudiar cuál será el mejor mecanismo para determinar un solo candidato.

“Los candidatos han recibido la propuesta que yo les tenía y vamos a estudiarla a profundidad para encontrar un mecanismo posible, a ver si podemos tener un solo candidato”, afirmó.

Sin egos personales nos sentamos como iguales en esta mesa. Nuestra prioridad es el bienestar de los antioqueños. pic.twitter.com/AQGGl7XzZm — Cristian Halaby (@Chalabyf) October 24, 2023

Sin embargo, en un trino el expresidente Álvaro Uribe reveló que la coalición entre el candidato de su partido y Suárez no se dio porque no es posible hacer una encuesta y que le comentó que su electorado no votaría por un candidato del Centro Democrático, donde el advirtió que ellos votarían por quien se definiera.

En las últimas horas el dr Andrés Julián ha hablado con el dr Luis Fdo Suárez. Además de no ser posible la encuesta, el dr Andrés Julián nos manifestó preocupación porque el dr Suárez le comentó que su electorado no votaría por un candidato del Centro Democrático. Nosotros… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 24, 2023

A su vez, ya logró conversar con los candidatos Juan Diego Gómez y Mauricio Tobón, insistiendo en un diálogo con el Centro Democrático para buscar un solo candidato. No se tiene claro cuándo habrá una nueva reunión.

