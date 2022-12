Indignación en Medellín por video de taxista que habría bajado a golpes a pasajera

En Medellín es viral en redes sociales el video publicado por Yuliana Bedoya, quien denunció que hace dos días tomó un taxi en la zona del Parque del Periodista, en el centro de la ciudad, con destino al barrio Villatina, en la comuna Villa Hermosa.



“Me quedé dormida en el taxi y de repente sentí que me despertó el conductor con una cachetada. Yo reaccioné y le dije que no iba a pagar la carrera. Íbamos entrando ya al barrio cuando el señor me quitó el celular y la chaqueta, empezamos a discutir hasta que me baja del taxi violentamente, como se ve en el video”, relató Yuliana.

El video es grabado por otro conductor que iba detrás del taxi y la mujer ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía.



Hasta el momento ninguna autoridad ni el conductor involucrado se han pronunciado por la denuncia.

