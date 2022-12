Interpondrían tutela para garantizar derechos de afectados en la Mayorista

Las peticiones que han hecho los vendedores de frutas y verduras, que fueron temporalmente ubicados en un parqueadero de la Mayorista, son baños, carpas, energía eléctrica y agua potable, para laborar en condiciones dignas.

El concejal Jesús Aníbal Echeverri aseguró que pese a que la Alcaldía de Medellín como dueña del bloque afectado contaba con las ayudas necesarias para que ellos volvieran a instalar sus puestos, la copropiedad no permitió la instalación de baños ni de conexiones eléctricas, por lo que no descartan interponer una acción de tutela.

Por su parte el vocero de la central Mayorista, Danny Mariaca, explicó que los vendedores se negaron a ser reubicados por fuera de la Mayorista y que al quedarse dentro de la central, en una zona común, no se les pueden ofrecer las condiciones que ellos exigen.

El martes se realizará la reunión entre representantes de la Alcaldía de Medellín y los personeros de la capital antioqueña e Itagüí para definir cómo se mejorarán las condiciones de estos vendedores para laborar.

