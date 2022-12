Investigan asesinato de miembro de las Fuerzas Militares y una mujer en Envigado

En el momento en que salían en su vehículo de un establecimiento público en el sector La Mina de Envigado, una pareja fue atacada por hombres armados que se transportaban en moto.

El conductor del vehículo era integrante de las Fuerzas Militares, según explicó el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Juan Carlos Rodríguez.

“Se presenta cerca de la 1:45 a.m. en una vía pública, un vehículo particular color negro, cuyos ocupantes al parecer habrían salido de una fiesta, es interceptado por unos individuos con motocicleta, quienes los atacan con arma de fuego. Sobre el mismo caso habría un acompañante pero la persona no estaría herida”, aseguro el coronel.

Las víctimas fueron identificadas como Javier Armando Uribe y Johanna Catalina Diosa.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

