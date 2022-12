Las conclusiones y advertencias de Integral en caso Hidroituango

En poder de Blu Radio están los estudios técnicos de la situación de Hidroituango que fueron analizados en el Puesto de Mando Unificado donde se tomó la decisión de cerrar la compuerta dos de casa de máquinas este miércoles a las 6:00 de la mañana.



Aunque para los expertos es muy baja la probabilidad de una emergencia, sí catalogan la situación como una maniobra peligrosa. Lo más preocupante son las revelaciones de cómo está el resto del proyecto.



Además de los conceptos de la empresa de ingeniería Integral, Blu Radio conoció el diagnóstico técnico de la empresa de expertos internacionales Lombardi. Son tres documentos, todos fechados del pasado 11 de enero, un día después de la primera reunión urgente de EPM y dueños de Hidroituango por el hallazgo de la socavación en uno de los túneles.

“La socavación no tiene menos de 18 metros y está presurizada (con cambios en la presión atmosférica del agua) y podría estar conectada con los túneles aguas debajo de las compuertas”, esa es la razón por la que EPM toma la decisión de acelerar el cierre de la compuerta dos, porque “de no atenderse oportunamente se puede afectar el sistema de aducción del proyecto, poniendo en riesgo el control de las aguas que circulan por casa de máquinas”, se lee en los informes.



En otro texto que tiene por asunto el cierre de la compuerta de captación, hecho por Integral, se revela que esa empresa estudió 4 opciones para cerrar la compuerta:



- Hacerlo en diciembre de 2018 cuando el embalse estaba alto.

- Cerrar a finales de enero o principios de febrero de 2019 con el embalse en la cota 390.

- Cerrar en el próximo periodo de invierno cuando el embalse vuelva a subir y esté operando el vertedero.

- Cerrar cuando esté lista la descarga intermedia.

La cuarta posibilidad fue la primera en descartarse porque la socavación encontrada no daba espera. También se descartó la tercera porque solo podría ser en mayo de este año cuando regresa la temporada de invierno y esperar 4 meses para cerrar la compuerta no estaba en las posibilidades. Finalmente, Integral asegura que solo queda la segunda opción y será la que se efectúe este miércoles.

Y aunque Integral dice en el informe que no hay por qué aumentar alertas aguas debajo de Hidroituango concluye que “no se pueden hacer aseveraciones en las que se elimine cualquier tipo de riesgo porque cerrar compuertas es una maniobra peligrosa”.



Precisamente, en estos documentos en poder de Blu Radio se hace una revelación mayor. “La aparición de vórtices alrededor de las aducciones o captaciones ya es evidente. Esos vórtices arrastran aire y basura, que afectan el sistema de túneles y de las rejas de captaciones, obstruyéndose y poniendo en riesgo este sistema (podría colapsar e impedir el control de las aguas)”.



Eso significa que en los ingresos de los túneles de captación hay vórtices, una especie de remolinos que arrastran aire y basura y que podrían colapsar el sistema de captación, con riesgos que no se han estimado.