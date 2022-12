Luis Pérez pidió que escoltas armados de la UNP no hagan parte de protestas mineras

Luis Pérez solicitó a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo que no permitan que escoltas armados de la Unidad Nacional de Protección hagan parte de manifestaciones mineras.



Luis Pérez Gutiérrez explicó que la UNP debe seguir garantizando la seguridad de las personas que lo requieren y que estas pueden seguir haciendo sus manifestaciones, sin embargo, solicitó que si los escoltas van a acompañar a sus protegidos lo hagan sin armas para que no provoquen inconvenientes en medio del paro.



El defensor del pueblo apoyó esta petición y manifestó que no es adecuado que los integrantes de la Unidad Nacional de Protección estén movilizándose por Segovia y Remedios con sus armas visibles, teniendo en cuenta la situación por el paro.



Lea también: Gobernador de Antioquia ordenó compra o expropiación de terrenos en zonas veredales



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad