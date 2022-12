Maestros en Antioquia repondrán clases a estudiantes pero continúan en protesta

Como una “amenaza que no los intimida” calificaron algunos maestros en Antioquia la advertencia del presidente Juan Manuel Santos, quien en alocución, dijo que los docentes en paro no recibirán el salario devengado hasta tanto no repongan los días en que no se dictaron clases.



Para Claudia Arboleda, delegada de Derechos Humanos de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), la advertencia sobra porque “los tiempos siempre han sido repuestos para no perjudicar a unos 600 mil estudiantes en el departamento”.



Los educadores insistieron en que se mantendrán en paro, hasta tanto la junta nacional de Fecode no llegue a un acuerdo estructural con el Ministerio de Educación.