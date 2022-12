Malestar entre productores por inasistencia de MinAgricultura en foro del café

Malestar causó entre los productores de café la insistencia del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, al Foro Mundial de Cafeteros que se desarrolló durante tres dias en Medellín.



Incluso Colombia ni siquiera tuvo representante de la cartera agropecuaria en uno de los foros del evento, donde participaron ministro y viceministros de agricultura de países como Brasil, México, República Dominicana, Camerún, Angola y tres países más.



María Amparo Jaramillo, productora de Caldas, solicitó al Gobierno que así como negoció la paz con los violentos, se empeñe en hacer la paz con los sectores que han estado rezagados como los cafeteros.



"Cómo colombiana me pregunté: ¿por qué nuestro ministro de Agricultura no está con nosotros, siendo un país tan importante?. Yo creo que esa es la razón para que las cosas no se den entre el campo y el Gobierno", dijo.



El subsecretario de Agricultura de México, Jorge Armando Narvaez, habló de la importancia de mostrar unidad en los países productores del grano, esto al referirse al tema.



"Estamos con ellos, los productores de café, en México y estamos con ellos fuera de México, esa en la unidad de país que queremos reflejar", señaló.



Para los productores es contradictorio que el presidente Juan Manuel Santos haya anunciado que la producción de café se va a aumentar a 22 millones de sacos, cuando faltan políticas para superar una crisis al interior del sector.