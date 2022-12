'Matador' denuncia censura en Festival de Caricatura de Rionegro

Durante la celebración de los 25 años del Festival Internacional de Caricatura de Rionegro hubo polémica por la forma como se manejó la participación del caricaturista Julio César González, 'Matador'.

Según Matador, quien hacía parte del cartel inicial de invitados al reconocido evento, una fuente de la Alcaldía de Rionegro le contó que el mandatario de esa localidad, Andrés Julián Rendón, no quería que él estuviera presente.

“Cuando llegué, sentí un ambiente enrarecido y se me acerca una persona y me suelta la perla de que el alcalde no quería que yo estuviese ahí, la fuente me hizo saber que el alcalde me había tachado de la lista”, aseguró el caricaturista.

Por su parte, el

alcalde en un comunicado dijo que no estaba enterado de la invitación a 'Matador' y le pidió rectificación.

Desde la oficina de comunicaciones de la Alcaldía, la explicación a los cambios de última hora fue el presupuesto, pues aseguran que los recursos no alcanzaron para pagar los viáticos de todos los participantes y se dio prioridad a invitados internacionales.

“Los recursos de la administración no son ilimitados, con lo que destinamos para este año no alcanzó para tener a los 25 caricaturistas nacionales e internacionales”, dijo el jefe de comunicaciones, Diego Mora.

Finalmente, 'Matador' pudo participar del evento, pero sostiene que la decisión de la administración de Rionegro obedece a razones políticas.



