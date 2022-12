No habrá reubicación de los peajes: ANI ante paro en Urabá

La comunidad se encuentra inconforme por la instalación de tres casetas de cobro o peajes, entre Turbo - Necoclí y Turbo - El Tigre; tramos entre los que están Carepa, Apartadó, Turbo y Chigorodó.

El paro, anunciado desde el 27 de diciembre, fue convocado por comerciantes, conductores y demás habitantes de la zona que rechazan los tres peajes ubicados en 73 kilómetros que hacen parte de un corredor donde se movilizan diariamente los pobladores del Eje Bananero.

De acuerdo con Iván Acevedo, vocero del comité Iniciativa Ciudadana, que promueve el paro cívico, la solicitud de quienes organizan la protesta no es acabar con los peajes sino reubicarlos en el sector de El Tigre, en Chigorodó, pues afirman que donde están afectan directamente a las personas que se desplazan en transporte público por la alta integración urbana de esos municipios.

“Los corredores que son para transporte de pasajeros van a ser gravados, diariamente aparte del movimiento de la agroindustria nos movemos 60 mil personas en esos cuatro municipios por temas de educación, salud, empleo y otros”, explica Acevedo.

Por su parte, Luis Eduardo Gutiérrez, gerente de la Agencia Nacional de Infraestructura, afirma que la solución no sería la reubicación de las casetas sino la ampliación de tarifas diferenciales.

“Venimos desde la agencia hace año y medio haciendo socialización, reunión y diálogo con alcaldes y representantes de Urabá, en todas estas mesas de trabajo hemos evaluado alternativas de poder ampliar el tema de las casetas diferenciales y número de tarifas”, asegura.

Entre tanto, desde este miércoles, a manera de protesta, el 80 por ciento del comercio decidió no abrir y 1.200 vehículos no se movilizaron. Voceros de la manifestación aclaran que son líderes regionales asociados y que no hay infiltración u otros intereses detrás del paro.

La Gobernación de Antioquia ha dicho que garantizará el normal funcionamiento de las ciudades y que para ello movilizará pie de fuerza, de acuerdo con la secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez.

Con tan solo unas horas de paro, no hay nada definido, las partes en cuestión parecen no estar cerca y el Gobierno no ha hecho un pronunciamiento oficial, salvo la confirmación de que los peajes empezarían a funcionar.