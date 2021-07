No somos responsables de migrantes en Necoclí, le corresponde a todos los países: Migración Colombia

Los más de 9.000 migrantes represados en Necoclí que tiene colapsado los servicios básicos y, como consecuencia se registran problemas de salubridad, llamó la atención de las autoridades de Migración Colombia, quienes indicaron que trabajan en soluciones para enfrentar esta problemática.

Migración Colombia señaló que en lo corrido del año Colombia ha logrado detectar el tránsito de más de 25.000 migrantes. Alrededor de este fenómeno hay estructura de trata de personas en las que en varias ocasiones la forma de pago es con explotación sexual, explotación laboral, por lo que ya hay capturas.

“Tenemos detectado unas situaciones de uso del narcotraficantes para movilizar pequeñas cantidades de drogas especialmente hacia Norteamérica, desde migración Colombia ya son 200 capturas las que hemos realizado”, informó, Juan Francisco Espinosa Palacios, director de Migración Colombia.

Migración Colombia indicó que no dará un paso atrás para detener el tránsito de migrantes, advierten que los operativos por las vías del país y por las fronteras se intensificaran.

"La absoluta decisión y lo cual no nos vamos a mover es que aquí no hay tolerancia con el tráfico de migrantes, no vamos a permitir que presiones de traficantes de migrantes llevan al gobierno a tomar decisiones apresuradas, judicialización a personas inescrupulosas y delincuentes que se aprovechan del migrante", señaló Espinosa.

El funcionario aseguró que Colombia no es el causante del fenómeno, ni es el destino de la migración.

“Esto es una situación que le corresponde a todos los países de la región, no solo los que originan, en los cuales se produce el tránsito o destino y como primera medida la Cancillería lidera esfuerzos internacionales en esta materia”, puntualizó el director.

Migración informa que hay acuerdos internacionales que ya están firmados por países como Panamá y Ecuador que se enfocan a un trabajo coordinado con las autoridades para evitar el flujo de migrantes.

El 5 de agosto realizarán una reunión con todas las instituciones encargadas para encontrar soluciones determinantes por represamiento de migrantes en Necoclí .