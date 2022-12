"Otra vez: ¿y la sanción social, qué?", editorial de Ana Cristina Restrepo

Este es el Editorial de Ana Cristina:

¿Recuerdan las declaraciones al diario La República de Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña del “NO”?

Después de analizar la información divulgada sobre el plebiscito que se votó en octubre, para refrendar o desaprobar los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, el Consejo de Estado concluyó, con respecto a la campaña del “NO”, que “la información que se suministró al electorado en la fase definitiva de campaña reflejó una total tergiversación, en muchos de sus aspectos neurálgicos, del contenido del acuerdo sometido a votación”.

El despacho de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, miembro de la Sección Quinta del Consejo de Estado, encargada de asuntos electorales, recibió la demanda proveniente del Tribunal Administrativo de Nariño. Los abogados demandantes, William Calvachi y David Narváez, elaboraron su caso sobre las declaraciones de Juan Carlos Vélez Uribe a La República.

Los demandantes solicitaron como medida cautelar urgente la suspensión inmediata de los efectos del resultado del plebiscito. Puesto que ya se había aprobado un nuevo acuerdo, la magistrada Bermúdez determinó que no era necesario suspender los efectos de la votación.

En el auto que profirió ayer, el Consejo de Estado le ordenó al Congreso y al presidente Juan Manuel Santos avanzar con la implementación del actual acuerdo final para la terminación del conflicto, haciendo uso de las sesiones extraordinarias y de los mecanismos que facilita el fast track.

El Consejo de Estado no descubrió nada nuevo. No es la primera ni la última vez que observamos la mentira como herramienta política. El que otras campañas también acudan a la mentira no puede servir como justificación de la campaña del “NO” para engañar.

Aquí la novedad es la entrevista a La República que constituye una burla pública y abierta a la buena fe del electorado.

En Antioquia, el 62% del total de personas que votaron en el plebiscito, es decir, 1’ 057.518 personas le dijeron “NO” a los acuerdos originales. Todos recordamos que Vélez Uribe también dijo en la entrevista que su campaña buscaba que la gente saliera a “votar verraca”.

“Verraca” y, además, engañada. En Colombia seguimos sin conocer el significado de la sanción social: la inteligencia de los electores fue insultada en frente de todo un país, mientras los ofendidos ni se dan por aludidos.