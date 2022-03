Padres de estudiantes en Itagüí denuncian el mal estado de los alimentos que reciben del PAE

Aumentaron las denuncias e inconformidades por el Plan de Alimentación Escolar ( PAE ) en Itagüí, Antioquia, tanto la comunidad educativa como los padres de familia se quejan porque, afirman, lo que le dan a los niños es incomible.

En fotografías que fueron difundidas en redes sociales se observa que el plato de comida que les están dando a los estudiantes no es presentable, no es balanceado y es evidente la cantidad de desperdicios, pues los jóvenes no se lo comen.

Las instituciones educativas Ciudad Itagüí, San José y María Josefa Escobar, de la vereda El Pedregal, son las que han presentado las quejas desde inicio de este año. Allí los padres de familia denuncian que sus hijos están recibiendo alimentos en mal estado, como es el caso de las pastas con sabor a ajo solamente y el pollo desmechado muy seco.

Guillermo León Restrepo, secretario de Educación de Itagüí, explicó que ya están haciendo el debido proceso de seguimiento con el contratista responsable de la alimentación para buscar una solución.

“Se está planteando para mañana hacer un seguimiento y muy seguramente se hará un llamado de manera oficial al contratista, pero cada vez que ha habido una queja específica se ha procedido a intervenir la misma”, confirmó Restrepo.

El contrato es de 31.429 millones de pesos con las empresas Nutriser y Fundación Alimentarte, el cual va hasta el 2023. Los estudiantes y padres de familia hacen el llamado a la administración municipal para que puedan buscar una solución a este programa de alimentación y reestructuren el servicio.