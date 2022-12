Papa Francisco no quiere ver armas ni de la Fuerza Pública durante su visita a Colombia

Está en marcha el plan de seguridad para la visita del Papa Francisco a Medellín el próximo 9 de septiembre; el Sumo Pontífice no quiere observar armas de fuego cerca de su recorrido.



El esquema de seguridad del papa Francisco en Colombia es coordinado directamente por el vicepresidente de la república, general Oscar Naranjo, sin embargo, en cada ciudad hay características puntuales según su recorrido.



En el caso de Medellín, el coronel Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana explicó que es un esquema planeado con el Ejército y la Alcaldía según el pedido de miembros de seguridad de El Vaticano.



El Sumo Pontífice no quiere impedimentos para su movilización y pretende estar lo más cerca posible de los fieles colombianos.



El mayor esfuerzo está en evitar presencia de hombres armados en las zonas de visita del papa, por eso no se descarta que parte del esquema de seguridad sea de hombres vestidos de civil.