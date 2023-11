Por 25 muertes de extranjeros en Medellín, Personería pide al Concejo modificar política de turismo

Ante las numerosas muertes de turistas extranjeros en Medellín , la Personería presentará una propuesta para modificar la política pública de turismo en la ciudad.

La muerte de Johnny Jerome, ciudadano haitiano americano en un hotel de Provenza en Medellín, al parecer por una sobredosis, abre nuevamente el debate sobre si hay seguridad turística en Medellín.

“A la ciudad le hacen falta componentes de seguridad turística tanto operativos como en sus normas y leyes para que pueda haber una protección general para los gustos tras porque encontramos que en muchos de los casos las entidades no tienen competencias frente a lo que son temas de seguridad para los extranjeros”, dijo Carlos Calle, del observatorio de turismo Personería de Medellín.

Para pocos es un secreto que muchos llegan desde otras partes del mundo a Medellín en búsqueda de drogas y acompañantes sexuales. Ante este panorama, la próxima semana la Personería distrital presentará al concejo la propuesta para modificar la actual política pública de turismo en Medellín.

“Si la ciudad la queremos vender como una ciudad de entretenimiento nocturno pues que lo hagamos pero que lo hagamos bien, que los turistas sepan que pueden hacer y que no pueden hacer a la hora de llegar que hace falta, que no hay claridad cuando viene el turista de mire esto no se puede hacer, no se puede tomar licor en este lugar, no se puede contratar servicios sexuales con menores de edad”, agregó el funcionario.

Lo que más preocupa a las autoridades es que se reporta la muerte este año de 25 visitantes extranjeros en la ciudad.

