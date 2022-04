Por bloqueos continúa con paso restringido la vía entre Apartadó y Turbo en Urabá

Con paso restringido se mantiene la vía entre Apartadó y Turbo, en Antioquia , debido a bloqueos de manifestantes que declararon paro indefinido tras no llegar a un acuerdo con la alcaldía de Turbo.

La situación ocurre en la vía Medellín-Urabá, precisamente en el corregimiento de Riogrande, donde durante toda la mañana de este martes han ocurrido enfrentamientos entre el ESMAD y los manifestantes, en su mayoría jóvenes del corregimiento de Riogrande, donde la fuerza pública llegó desde muy temprano para tratar de permitir el paso de cientos de carros particulares, carros de basura, de alimentos, entre otros, que se han visto represados.

La manifestación de las personas se debe a que solicitan a la Alcaldía de Turbo y a la gobernación mejores condiciones en las vías rurales y el servicio de agua potable que, dicen, ha sido limitado.

Jhon Jaime Urrea, líder social de Urabá, contó que uno de los puntos por el que la comunidad está protestando es precisamente la falta de celeridad para arreglar la vía que comunica al corregimiento de Riogrande con el de Nueva Colonia, como les fue prometido desde que se supo que iban a empezar las obras de Puerto Antioquia.

“Los manifestantes dicen que porque no arreglan la que ya está en vez de ir a comprar predios en otras partes, ellos consideran que eso no es necesario. Habría que escuchar a la institucionalidad para saber cuál es la lógica del porqué no arreglar la vía que ya está trazada a esta comunidad”, aseguró Urrea.

Cabe recordar que este bloqueó comenzó desde tempranas horas del lunes, inicialmente impidiendo el paso de más de 12.000 bananeros que se dirigían a sus lugares de trabajo.

