Presunta guerrillera del ELN denuncia ser un falso positivo y tuvo que desplazarse

Todo es un mar de confusión luego de los enfrentamientos e incluso de hablarse de cinco guerrilleros abatidos, cuyos cuerpos nunca aparecieron.

Pero la polémica aumentó cuando una mujer que fue presentada como alias 'Paula', una de las cabecillas del ELN, quedó en libertad y contó que su verdadero nombre es Doris Elena Feria, una mujer campesina y que trabaja en una pequeña tienda en zona rural de Valdivia.

Ella, al igual que los otros tres capturados, dos de ellos mototaxistas, están libres y le relataron a Teleantioquia Noticias lo que sucedió aquel día cuando fueron capturados.

“A las 36 horas me dejaron en libertad, la fiscal no me halló pruebas ni me halló culpable. Ellos tenían unas fotos y decían que yo me parecía, pero soy inocente”, expresó Doris Elena.

Incluso el alcalde de Valdivia, Jonás Henao, destacó los operativos de las autoridades, pero le pidió más rigurosidad en las capturas para evitar errores, señalar a campesinos sin pruebas y ponerlos en riesgo. Aseguró que los capturados son humildes trabajadores.

Doris Elena ya interpuso la denuncia en la Defensoría del Pueblo contra el Ejército, pues según dice, luego del enfrentamiento tuvo que desplazarse.

El Ministerio Público investiga si se trata de un falso positivo.