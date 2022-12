Propietarios de apartamentos de Bernavento no tendrán que pagar demolición

A través de un comunicado enviado el fin de semana, la, pues se entablará una demanda en contra de las constructoras del edificio y de las firmas que iniciaron repotenciación.El, para lo cual la Alcaldía tiene un plazo de dos años.El comunicado expresa finalmente que: “A la fecha, el Municipio de Medellín ha cancelado a la Firma Atila, encargada del derribamiento, la suma de Mil Doscientos Treinta y Tres Millones Ochocientos Catorce Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos

($1.233’814.294) equivalentes al 50% del valor del contrato”.

Vea también: El momento exacto de la demolición de Bernavento

Marta Parra, copropietaria de Bernavento aseguró que la carta fue recibida con mucha alegría por los copropietarios, pues les ofrece ahora una esperanza de poder recuperar algo de todo lo que han perdido.



“Estamos muy felices, la verdad es una muy buena noticia. En particular, podré pagar a la financiera el dinero que me prestó para el reforzamiento y eso me da mucha tranquilidad”, aseguró.



El edificio Bernavento fue derribado de manera controlada, mediante el uso de explosivos, el pasado 15 de junio por la compañía Demoliciones Atila.

