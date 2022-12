¿Quién va a responder por mi finca? Dueño de predio en el que apareció veta de oro

Una veta de oro volvió a despertar la fiebre del mineral en Remedios, Antioquia. Cerca de 1.000 personas llegaron a una finca de la vereda San Mateo, zona rural de Remedios porque apareció una veta de oro, corrió el rumor y todos llegaron a buscar parte del mineral.



La alcaldesa de Remedios, Lucía del Socorro Carvajal, dijo que la finca es de un particular y la extracción de ese oro en el lugar es ilegal.



“Es ilegal porque es daño en bien ajeno. Esa finca tiene propietario y este montón de gente no está trabajando sobre ningún título, es que eso no ha sido nunca una mina”, aseguró la alcaldesa.



Debido a la gran cantidad de personas que llegaron con la fiebre de la veta del oro, ni la Policía ni el Ejército han podido controlar la extracción del mineral.



En la zona ya se planea acompañamiento de la alcaldía mientras el dueño del lugar pide ayuda para proteger su finca.