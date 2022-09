Reacciones a propuesta de cese al fuego multilateral anunciada por el presidente Gustavo Petro

La propuesta del presidente Gustavo Petro de un cese multilateral al fuego en Colombia sigue generando reacciones y pronunciamiento por parte de actores políticos. Esta vez, el ministro del interior y la procuradora general, se manifestaron al respecto.

Durante el Encuentro Internacional sobre la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, en Medellín, el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, dio sus declaraciones sobre este tema.

“Lo ha dicho el Presidente desde Nueva York y lo ha dicho varias veces aquí en Colombia. En término de días, seguramente vamos a hacer una propuesta formal de cese multilateral al fuego con todos los actores de la violencia. Si eso se logra, creo que sería un paso acelerado hacia la paz total”, dijo.

Que la #PazTotal deje de ser un sueño y se convierta en nuestra realidad, en nuestro día a día. 🕊 pic.twitter.com/mZOLX4Hy3z — Alfonso Prada (@alfonsoprada) September 23, 2022

Así mismo, el ministro aseguró que si bien existe la voluntad, de llegar a incumplirse las condiciones por parte de alguno de los actores armados, la prioridad será siempre la defensa y protección de la población civil.

"Si hay una pacificación y un cese multilateral, no hay conflicto que atender. Pero en la medida en que haya conflicto y no se acojan estos ceses, naturalmente la Policía, el Ejército y toda nuestra Fuerza Armada defenderán a toda la población colombiana, que no va a quedar al garete frente a las bandas criminales", aseveró.

Por otra parte, en Barranquilla, la procuradora general, Margarita Cabello, respondió que "todo lo que sea para lograr la paz, es bienvenido".

Sin embargo, Cabello recalcó que en las negociaciones con grupos que no tienen orientación política debe tenerse en cuenta la normatividad y el "respeto por las reglas constitucionales y legales".

Por eso, continuó, "tendrá que establecerse algún tipo de estructura normativa nueva o alguna reglamentación nueva"

"Hasta ahora, para los arreglos, estos grupos al margen de la ley que no tienen orientación política tienen que someterse a las herramientas contempladas dentro de las reglas procesales penales y las reglas administrativas establecidas por nuestro ordenamiento jurídico", añadió.

Recordemos que, de darse este mecanismo, los grupos ilegales pararían las confrontaciones armadas y, en respuesta, el Estado suspendería la acción armada y evitaría combatirlos.

Hasta ahora, van 22 estructuras que le han enviado comunicaciones al Gobierno anunciando la intención de sumarse al proyecto de “paz total”, por lo que se espera que, en los próximos días, se trace la ruta para hacer efectivo este acuerdo.

