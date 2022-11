Restaurante no dice la verdad: Valeria Lotero, denunciante en caso de don José

A raíz de la polémica por lo sucedido con don José en el restaurante Taquino y tras un comunicado del lugar en el que se asegura que el video que compartió la denunciante está editado, ella también publicó un pronunciamiento donde afirma que la administración del sitio está faltando a la verdad.



“El comunicado enviado por el restaurante no obedece a la verdad, niega haber tenido las conductas de rechazo y discriminación al señor don José que todos allí presenciamos, además asegura que los videos son editados, cosa que también es falsa, seguramente un experto podrá comprobar que no tiene ningún tipo de montaje”, dice el mensaje por Valeria Lotero y Juan Muñoz.



También aclara que no quería estigmatizar el restaurante, pues pretendía poner sobre la mesa actitudes que tal vez para muchos son normales pero que en su opinión repiten patrones de rechazo y discriminación.

Le puede interesar: Superindustria pone en la mira a restaurante Taquino

Publicidad

"Hacemos un llamado a la no violencia, al respeto y a la reflexión porque todos de alguna manera tenemos conductas de este tipo y un verdadero cambio surge desde el interior de nuestras vidas", expresó



Valeria finaliza invitando los dueños de Taquino a ofrecer disculpas a don José y asegura que de esta forma acompañaría la reapertura del establecimiento.



En el restaurante denunciaron amenazas a través de redes sociales y aunque anunciaron que cerrarían por unos días, invitaron a don José y Valeria a un almuerzo.