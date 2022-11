Roban una familia de monos Títís del zoológico de Medellín

En la madrugada de este miércoles 12 de abril, fue vulnerada la seguridad del Zoológico Santa Fe de Medellín, para hurtar cuatro monos de la especie Tití Pigmeno, al parecer, para el tráfico ilegal de fauna silvestre.



El director del parque, Iván Gil, confirmó a Blu Radio que varias personas saltaron por un muro del zoológico, rompieron la cerca y abrieron con herramientas el hábitat de los monos, llevándose una pareja y sus dos crías.



“Nosotros evidenciamos que se metieron, no sabemos cuántas personas, por uno de los muros. Fueron cortados el alambre de puas más la cerca eléctrica y era claro que conocían el esquema de seguridad porque bajaron por un sitio donde la cámara de seguridad no permite observar claramente y en momentos en los cuales los vigilantes no pasaban por allí en la ronda”, explicó el señor Gil.



De acuerdo con el director, al parecer, las personas que hurtaron las especies silvestres conocían la ubicación del hábitat y el valor comercial en el mercado ilegal de las especies, que superarían los 10 millones de pesos.



Tras la denuncia y la rápida acción de la Policía Ambiental, una de las crías habría sido recuperada en el Área Metropolitana este miércoles. Así se corroboró después de verificar el microship implantado en este mono, el mismo que tienen las otras tres especies raptadas.

Frente a la situación de seguridad, desde el parque zoológico indicaron que procederán a alzar nuevos muros y a instalar más cámaras de seguridad cerca de las especies en vía de extinción por el tráfico ilegal de fauna.