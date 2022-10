"Sanción a Asobarcos es un poco fuerte": alcalde de Guatapé

Para Hernán Darío Urrea, alcalde de El Peñol, la multa de más de 500 millones de pesos y la cancelación de la licencia a la empresa Asobarcos es un “poco fuerte”, ya que son muchas familias las que viven del turismo con este tipo de empresas.

“Lamentamos mucho la sanción porque sabemos que de este oficio viven muchas personas, es un oficio tan antiguo como el mismo espejo de agua que nos circunda; la sanción ha sido un poquito fuerte”, aseguró el mandatario.

Asobarcos, dueña del barco “El Almirante”, que se hundió el año pasado y dejó como saldo nueve personas muertas, no podrá circular más en las aguas de la represa y tendrá que pagar la sanción económica por no cumplir con las condiciones técnicas y de seguridad para transportar pasajeros.



Urrea también detalló que a la represa no ha podido llegar la base naval de la Armada que se había prometido como estrategia de seguridad, por la falta de presupuesto para sostenerla.

