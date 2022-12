Se debería invertir más en temas agropecuarios que mineros: alcalde de Jericó

Con seis votos a favor, cuatro en contra y una inasistencia, este miércoles los concejales de Jericó prohibieron la minería de metales tras la aprobación de un proyecto de acuerdo que defiende la vocación agrícola y turística del municipio.

El proyecto de acuerdo para la exploración y explotación de metales pasó a sanción del alcalde, Jorge Andrés Pérez.



"Hay gente que quiere otros recursos que no sea desde la minería", indicó el mandatario.



Para el alcalde, la propuesta de la multinacional AngloGold Ashanti no es la más pertinente. “No era oro lo que querían explotar sino cobre”, dijo.



De acuerdo con Pérez, en esa región del suroeste de Antioquia se requiere inversión económica, pero en otros sectores como la agricultura y la construcción.



Jericó se une a Támesis, su municipio vecino que también hace un par de semanas le dijo No a la minería.