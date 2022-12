Sepelio de Guillermo 'Chato' Velásquez será este martes en Medellín

A sus 84 años de edad y en un hogar geriátrico del barrio Belén de Medellín, murió en la madrugada de este lunes Guillermo ‘El Chato’ Velásquez por causa de diferentes complicaciones debido a una anemia que lo había aquejado en los últimos meses.



En 2010, al ‘Chato’ le realizaron un trasplante de riñón, lo que complicó su estado de salud.



Su hermano, Héctor Velásquez, confirmó la noticia y aseguró que pese a que el ‘Chato’ no recibió pensión ni reconocimientos por parte de la Dimayor y el Estado, tuvo los recursos para recibir la atención médica necesaria, pero no resistió las complicaciones sufridas en las últimas dos semanas.



Velásquez, quien en su juventud fue boxeador, será recordado por haber sido el árbitro que expulsó al rey del fútbol Pelé en el estadio El Campín de Bogotá durante un partido amistoso entre el Santos de Brasil y la selección Colombia el miércoles 17 de julio de 1968.



Según su hermano, hace doce días la situación era lamentable porque, pese a que recibía atención médica adecuada, los médicos no le daban muchas esperanzas de vida.



Guillermo Velásquez tenía tres hijos y su esposa Gloria Cárdenas, de 80 años.



EL último partido pitado por el ‘Chato’ fue en octubre de 2016 en el partido de las estrellas, allí pito 3 minutos, se quitó los guayos con la ayuda del ‘Pibe’ Valderrama y se los regaló al presidente de la Fifa, Gianni Infantino.



La velación del exárbitro que participó en cuatro olimpiadas y un Mundial se realiza en el cementerio Campos de Paz y este martes serán sus exequias a las 9:00 de la mañana.