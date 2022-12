Si quedó una factura por cobrar no me la han enviado: exauditora Marulanda

En entrevista con Blu Radio, la exauditora Laura Marulanda aseguró que las acusaciones en su contra por utilizar servicios del hospital La María sin pagar son falsas y atribuyó los señalamientos que se le hacen al afán de conseguir réditos políticos por parte de concejales y otros críticos.



“Es absolutamente falso, es cierto que una hermana y yo nos operamos, pero no es cierto que no hayamos pagado y la Superintendencia de Salud tiene los soportes de las facturas oficiales”, afirmó Marulanda.



En cuanto a la utilización de los servicios, Marulanda explicó que hizo los pagos por cirugía y hospitalización en diferentes modalidades, hecho que fue denunciado por el concejal Bernardo Alejandro Guerra como una irregularidad.



Al respecto, Marulanda fue enfática en que ello no va en contra de la ley y que lo que pretende el concejal es “poner en la picota pública” a funcionarios y servidores para aumentar su favorabilidad política.



“Se pagaron honorarios al cirujano en forma particular, eso es una irregularidad para Guerra, que le gusta hacer show, pero no es una práctica ilegal”, expresó.



La exauditora se presentó hoy ante la Fiscalía pero se le notificó que no tenía orden de captura.