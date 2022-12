"Tener voz", editorial de Ana Cristina Restrepo

Este es el Editorial de Ana Cristina:

“¿Qué beneficio traen el amor y la paz a la Tierra?

Cuando son exclusivos…

¿Dónde está la verdad en la palabra escrita?

Si nadie la lee…

Un nuevo día amanece.

Viene sin advertencias,

Así que no parpadees dos veces

Vivimos en tiempos turbulentos

Vivimos en tiempos turbulentos”.

Ayer, mientras los Estados Unidos celebraban el Día de Martin Luther King, Green Day la banda punk y rock de California lanzó una nueva versión del video de la canción “Troubled Times”, que podría ser traducida como “Tiempos tempestuosos”.

El video muestra imágenes del KKK y de las protestas de los movimientos civiles por los derechos, también permite ver personas con pancartas con mensajes como “Detengan el racismo, la islamofobia y la guerra”.

El video termina con una mano que presiona un gran botón rojo; después, todo estalla en un inmenso hongo atómico.

Este clip musical tiene claras alusiones visuales al presidente electo de Estados Unidos que se posesionará este viernes, Donald Trump; a quien Green Day criticó públicamente el año anterior en varias ceremonias. Por ejemplo, en la entrega de los American Music Awards, Green Day le agregó una frase a su canción “Bang Bang”, decía así: “ No a Trump, no al KKK, no a Estados Unidos fascistas”.

Desde sus orígenes, el rock ha sido una mezcla de subculturas, por definición es un producto de la contracultura. Gracias a las grandes voces del rock, desde los años cincuenta y sesenta se han defendido las libertades individuales: libertad de cultos, libertad política, libertad sexual…

Estas protestas, que por ahora parecen golpes contra la pared, de la banda Green Day y de los demás rockeros que se niegan a apoyar a Donald Trump, como Elton John, Motley Crue o The Rollings Stones, son un retorno al origen, al vientre donde se gestó este tipo de música: la insatisfacción está en las raíces del rock. El rock nació para incomodar a absolutamente todas las formas de poder: desde el poder del papá y la mamá en la casa, pasando por el de la madre superiora en la escuela, hasta llegar al hombre más poderoso del mundo: el presidente de los Estados Unidos.

Comienzan cuatro años de alaridos. Ojalá sean más gritos musicales que de sufrimiento humano.



Un aplauso de pie para Green Day y para todos los que entienden para qué sirve tener voz.