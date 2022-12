Tour extranjero por Medellín no es ir a meter perico en tumba de Escobar: alcalde

En entrevista con BLU Radio, Maru Gálvez, gerente de campaña, manifestó que el paquete no busca dar protagonismo a Escobar y al pasado violento de Medellín.



“La idea del tour era llevar a los turistas y empezar por la Hacienda Nápoles para terminar haciendo un city tour de la Medellín”, dijo.



Agregó que la oferta fue eliminada de las redes sociales, una vez fue publicada, debido a los comentarios negativos que tuvo en las redes sociales.



“La oferta fue removida de nuestro catálogo y de nuestras redes sociales, antes de que la Alcaldía nos hiciera un reproche. Entendimos inmediatamente que el error estaba en el nombre”, explicó.



Por su parte, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, manifestó que en ese tipo de campañas deben tener unos mínimos éticos y exigió respeto.



“Aquí no todo el mundo puede creer que puede hacer plata a costa de las miles de víctimas. Lo peor que nos pasó a nosotros es la herencia maldita del narcotráfico”, expresó.



Gutiérrez enfatizó en que Medellín vende más con el turismo positivo que mostrándola como la capital del narcotráfico.



“No todo puede ser cómo hacen plata y márketing con el dolor ajeno”, puntualizó el alcalde.



Agregó que un tour por la ciudad no puede consistir en “llevar a unos extranjeros a tirar perico a la tumba de Escobar”.



Por su parte Gálvez ofreció disculpas a los habitantes de la ciudad y se comprometió a no vender esa imagen de la ciudad en el futuro.



Esta es la imágen que promocionaba el 'Medellín Narcos Tour':