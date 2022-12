Tras 14 años presos volvieron al país 11 militares acusados de querer matar a Chávez

A Cali, Medellín y Bogotá llegaron 11 militares colombianos que aseguran haber pasado 14 años presos en Venezuela, cuando fueron acusados de tener un plan para atacar a Hugo Chávez, entonces presidente de ese país.

“Fueron años muy difíciles en condiciones muy complejas. Fueron 14 años y 5 meses de prisión, hasta aguantando hambre. Al principio, cuando terminamos en la cárcel, nos visitaban los del consulado, pero luego pasó el tiempo y nada, quedamos solos”, relató uno de los sobrevivientes que está en Antioquia.

El militar, ahora libre, recuerda que en mayo de 2004 trabajaba en Arauca, justo en la frontera con Venezuela, cuando todo el pelotón de un mismo batallón fue retenido por la Guardia Nacional y llevado a Venezuela.

“Nos dejaron libres porque no hay comida. Ni el Gobierno ni el Ejército me apoyan, ni a mí ni a nadie. Solo personas particulares. Somos 11 militares, todos soldados. El avión en el que nos mandaron me dejó en varias regiones: Medellín, Bogotá y Cali. Fueron 14 años y 5 meses de tortura. Allá quedaron muchos más colombianos, en Ramo Verde y en Caracas, me atrevería a decir que como 40”, agregó el militar.

En total son 11 personas que volvieron a Colombia. “Queremos encontrarnos todos, ya estamos en diferentes ciudades. Acordamos comunicarnos por correo electrónico, cuando estemos ubicados con nuestras familias. Ahora busco el pasaje para ir de Antioquia al sur de Colombia, allá estarán mis hermanos, pero no les he podido contar que volví al país porque no nos comunicamos desde 2008”, narró el recién liberado.



La versión de Migración



Migración aseguró que no se tiene conocimiento de la llegada de los militares al país.



Según Migración Colombia “tras verificar la base de datos de los viajeros de las últimas semanas, hemos evidenciado que no se encuentra registro en el sistema de la llegada de un grupo de militares colombianos y no conocemos de dónde salió dicha información”.



Esa misma dependencia asegura también que el Ejército Nacional no tiene información del caso de supuestos militares liberados en Venezuela.

