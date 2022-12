Un mes después de sufrir un accidente, hombre espera que Coomeva le autorice cirugía

El pasado 2 de julio, Andrés Restrepo, de 36 años, fue atropellado por un vehículo luego de salir de una fiesta en el municipio de La Ceja. Tras el hecho fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín donde, según relata, recibió los primeros auxilios y algunos medicamentos y pese a que tenía fracturas en sus dos piernas, le pidieron autorización de su EPS, Coomeva, para poder hacerle cirugía.



Debido a que no obtenía la autorización, interpuso una tutela que falló a su favor y aunque Coomeva tenía 48 horas para responderle desde el pasado 23 de julio, Andrés asegura que no ha recibido la atención necesaria.

Lea además: Denuncian que la EPS Coomeva dejó sin quimioterapia a 14 niños con cáncer



“El Pablo Tobón me prestó primeros auxilios y me mandaron para la casa, me pusieron dos canoas en los pies y pedí autorización de Coomeva. Luego entutelé y gané. Esta es la hora en que no me han llamado, yo no me puedo movilizar, estoy en cama y en silla de ruedas”, denuncia el paciente.



Por ahora, Andrés sigue en casa y está a la espera de una respuesta por parte de la EPS debido a que su incapacidad se vence esta misma semana y aún no le han programado la cirugía.

Publicidad