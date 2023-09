Yo no puedo desplazarme hasta donde están llegando los desplazados: alcalde de Segovia

Ante la grave situación humanitaria y de seguridad que se viene prolongando en zonas rurales del municipio de Segovia y Remedios, el alcalde de Segovia, Didier Osorio, aseguró que no ha podido llegar donde están las 268 personas desplazadas por enfrentamientos del Clan del Golfo y ELN.

El mandatario local afirmó que fue declarado objetivo militar y por esa razón, no puede desplazarse a la zona rural a verificar la situación de seguridad de quienes llegaron hasta el ETC Carrizal.

“Yo no puedo ingresar al territorio donde están llegando los desplazados, puedo en el casco urbano, se me es imposible llegar por las amenazas y donde el Gobierno nacional sabe y hasta el momento no hacen nada”, dijo el mandatario local.

Recordemos que hubo un consejo de seguridad interdepartamental con autoridades de Bolívar, el gobernador Aníbal Gaviria anunció nuevas medidas por confrontaciones entre grupos armados que están afectando el nordeste de Antioquia.

Pero además se establecieron recompensas para quienes permitan la captura de quienes son señalados de esta situación; hasta 100 millones de pesos por alias ‘Gonzalito’ y 50 millones para alias ‘Chuzo’, al igual que alias ‘Fiera’.

Cabe recordar que producto de las recientes confrontaciones e incursiones, al parecer por el control del territorio, entre estructuras del Clan del Golfo y el ELN, también produjeron en los últimos días el asesinato de una firmante de paz identificado como Benicio Beltrán Borja, habitante de la vereda Cañaveral Chicamoqué del municipio de Segovia.

Zonas rurales de la vecina localidad de Remedios, especialmente Carrizal donde se encuentra un antiguo ETCR, han acogido a buena parte de la población desplazada.

