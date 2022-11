Zona veredal de Ituango está ubicada en zona de alto riesgo: Gobernación

Mientras que las Farc piden prórrogas para el proceso de normalización en los campamentos, en Ituango no podrán permanecer mucho tiempo en la zona construida en la vereda Santa Lucía.



Según el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutierrez la alcaldía de Ituango notificó que la zona es de alto riesgo. “Si no los desalojan, el alcalde podría recibir sanciones”, dijo el mandatario.



El Gobernador reiteró que en Antioquia no se ve con buenos ojos postergar el día D180 para el proceso de dejación de armas.