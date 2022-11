Ahora, la prioridad es el metro: gerente de Transmilenio

Sergio París, gerente de Transmilenio, aseguró en diálogo con Blu Radio que para mejorar la movilidad en la capital del país “la prioridad es el metro” con respecto a otras obras, como la troncal de Transmilenio de la Avenida Boyacá. Además, aseguró que los trabajadores que se sumaron al paro de SITP en la localidad de Fontibón, “han sido relocalizados, pues el sistema de transporte público de Bogotá requiere conductores, hoy nos hace falta cerca de 2.500. Además, requiere mecánicos, personal para el lavado y en vía, al igual que para muchas otras actividades”.

París también dijo que “según personal de sectores sociales que tenemos allá, parte de la preocupación está en un concepto jurídico, pues les han informado sus abogados que si los relocalizan pierden el derecho al pago de las deudas de sus operadores. Yo los invito a que se acerquen con sus hojas de vida a Transmilenio y de esa manera les colaboramos para volverlos a ocupar en otros concesionarios”.

“Los conductores que están en paro no son muchas personas, no superan las 20 y es básicamente la población que no desea que les colaboremos en la relocalización laboral”, añadió.

En cuanto al cubrimiento de las rutas que se han visto afectadas en el sector por el cese de actividades de estos conductores, “los operadores de Egobus y Ecobus cesaron sus actividades hace 5 meses, hemos prestado el servicio a la comunidad de Fontibón a través de buses alimentadores y otros esquemas. Las rutas las ha asumido Transmilenio”.

Por otra parte, se refirió a los planes para mejorar la movilidad en la ciudad, expresando que con respecto a otras obras, como la troncal de Transmilenio de la Avenida Boyacá, “la prioridad es el metro, para lo cual la Financiera de Desarrollo Nacional, en cooperación con la Empresa de Energía de Bogotá, están adelantando todo el esquema de estructuración y transacción, es decir la manera en que este proyecto se ejecutará.

“El tren de cercanías es un tema muy avanzado, en junio esperamos tener toda la parte licitatoria abierta. Los recursos financieros de la nación están consolidados, falta un aspecto de financiación, pero para el mes de junio tendríamos abierta la licitación del tren de cercanías de Facatativá”, añadió.