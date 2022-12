Ahora no nos podrán imponer la minería desde Bogotá: alcalde de Ibagué

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, celebró que el Concejo de Ibagué aprobara el proyecto para que se prohíban las labores de minería a gran escala en la ciudad.



Con esta decisión, se convierte en la primera ciudad capital en la que se prohíben las actividades mineras.



Según Jaramillo, lo principal es que las decisiones en la materia no se tomarán solo desde Bogotá.



“Ya no nos pueden imponer desde Bogotá la minería como se venía dando”, manifestó.



“El Estado no es solo el virreinato de Bogotá, sino también son los municipios y nosotros podemos decidir sobre el uso del suelo y el subsuelo”, añadió el mandatario local.



Le puede interesar: Cajamarca pudo haber tomado una mala decisión por desinformación: alcalde.



Explicó que la minería artesanal, que no utiliza mercurio ni cianuro, sí se podría reglamentar, pero no la que es a gran escala, que según estudios, contamina los ríos aledaños.



“Nosotros no queremos tener mega minería contaminante; la minería metálica, la excavación de oro y plata que se haga a cielo abierto. No pueden hacer grandes socavones”, complementó.



Publicidad





Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.