Al menos 75 % de los barrios de Santa Marta siguen sin agua potable

A raíz de la contingencia, se activaron las ayudas correspondientes para que, con carrotanques, al igual que con la reactivación de pozos, se abastezca a los hogares que no cuentan con agua potable, que ya alcanzan el 75 % de los barrios en la capital del departamento de Magdalena.



Piedad Rodríguez es una de las tantas madres cabeza de familia en Santa Marta que se levanta desde temprano tratando de conseguir agua para suplir las necesidades diarias que se requieren en el hogar.



La gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar), Ingrid Padilla, le explicó a BLU Radio que la situación se agudiza con el pasar de los días, debido a que el 75 % de los barrios que tiene la ciudad no cuenta con el servicio de agua potable.



Manifestó, además, que se adelanta un plan de contingencia con instalación de tanques distribuidos en diferentes barrios, al igual que el servicio de carrotanques, a fin de suministrar el líquido a las familias que no cuentan con él desde hace varias semanas.



“Esto no es un problema nuevo en Santa Marta. Para nadie es un secreto que la ciudad está pasando por una crisis con el agua y por ello ya venimos adelantando una serie de medidas para abastecer a las familias que no tienen el preciado líquido”, precisó la funcionaria.



Frente al problema, aseguró que el desabastecimiento obedece a un problema ambiental debido a que las cuencas de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta no cuentan con suficiente agua, impidiendo que la planta encargada de la captación del líquido no tenga la suficiente funcionalidad para la distribución de este a los barrios de la ciudad.



“Se está presentado una situación atípica en la ciudad producto del medio ambiente, pues no hay aguas en los ríos, por eso la idea es tratar de mitigar el impacto con la puesta en funcionamiento de los pozos, de los que se esperan tengan un caudal de 4.000 litros por segundo, para que se mitigue la problemática momentáneamente”, concluyó.



