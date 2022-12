Alcalde de Villavicencio critica manejo de Coviandes a la crisis de la vía al Llano

El alcalde de Villavicencio se refirió, en entrevista con BLU Radio, a las dificultades que se viven en la ciudad debido a los continuos percances en el corredor.

Wilmar Barbosa pidió priorizar el desarrollo de la importante vía. Según el mandatario, tanto el turismo como los sectores agropecuario y de hidrocarburos están perjudicados por las dificultades.

“La posición del concesionario ha sido muy desafortunada. El día viernes antes de la implosión de la viga que quedaba del puente de Chirajara, la representante legal en la sede del Gobernación del Meta nos dijo que el concesionario no tenía que rendirle cuentas, y menos a empleados públicos que lo que querían hacer era política”, denunció Barbosa.

Sin embargo, Blu Radio le siguió la rueda a la carretera que comunica Bogotá con Villavicencio y los Llanos Orientales. El Calvario de la vía al Llano, una vía que conduce a los caminos de la incertidumbre porque para los habitantes de esta región "no saben qué es la certeza de ir y volver en un sólo trayecto".



Lo primero que uno encuentra en este trayecto es al comerciante, que al lado de la vía, ofrece sus productos a precio "de huevo" para que se los lleven pronto, antes de que se dañen. "hemos perdido en esta semana 300 mil pesos que ya no tengo en el bolsillo, para mi familia."



Quetame, el municipio aislado



Wilder Moreno, su Alcalde, dice que no aguantan más. Cumplen este 19 de Julio más de 28 días con siete kilómetros de la vía totalmente cerrado por cuenta de los derrumbes, este último, el que le cegó la vida a cuatro personas cuando un alud de tierra y rocas cayeron sobre un vehículo en movimiento.



"Arepas pa' sumerce" ya no las puede ofrecer, era el parador autorizado por la flota La Macarena en Quetame, "despedimos a 14 personas, por esta vía no pasa un alma".



"La Petit" para muchos el paradero más importante y reconocido del corredor Bogotá - Villavicencio, ha despedido más de 60 personas, era un negocio próspero, "aquí el desempleo ha aumentado y estamos en medio de una crisis social", dice uno de los propietarios.



No es para menos, este parece un pueblo fantasma, como los de las películas...

Tan aislado como Guayabetal, pensabamos hacer una "parada estratégica", pasamos, curvas, puentes y túneles, pero jamás una señalización que nos informara un camino con dirección a Guayabetal... Nos pasamos y llegamos a Villavicencio!... Nos preguntamos: qué puede hacer un turista que quiera conocer este bello municipio?



Entramos a Guayabetal, un municipio pequeño, de gente amable y desprevenida pero afectada por el desempleo. "Los negocios que estaban de otro lado de la carretera, desaparecieron", cuenta una mujer que está viendo a su hijo correr en el parque principal. Y de repente llega un niño gritando feliz: "no hay clase! no hay clase! - no hubo clases este 19 de Julio en Guayabetal, la razón...la mayoría de los docentes son de Villavicencio, la escuela de Pipiral tuvo que suspender clases ante la incertidumbre de nuevos cierres en la vía. Nosotros seguimos nuestro camino



210 mil pesos en Peajes



Efrain Cubilllos, conductor de tractomula, califica como insólito el precio que debe pagar por los peajes en el trayecto entre Villavicencio y Bogotá..."en un trayecto de 80 kilómetros pagamos 210 mil pesos, eso no me cabe en la cabeza. Son tres peajes: Pipiral, Naranjal y Boquerón...



José Ladino, otro conductor de transporte de carga recuerda haber estado en Caqueza cuando le dijeron en la vía que había una complicaciones, que la vía la iban a cerrar... "después me enteré que un derrumbe mató a cuatro personas en la vía", ese cierre cumple hoy 28 días. "No queda más que echarse la bendición, encomendarse y salir a manejar".

