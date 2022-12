Alcaldía de Bogotá ya no taparía hueco por hueco en las calles de la ciudad

La Alcaldía de Bogotá estudia la posibilidad de suspender la política de tapar uno a uno los huecos de la ciudad para realizar intervenciones de fondo que permitan reparar la vía completamente. El distrito considera que tapar hueco por hueco está saliendo muy costoso.



Es decir, el Plan de Mantenimiento Vial sostenible que consiste en el reparcheo de huecos en toda la ciudad dejaría de funcionar y ahora los ciudadanos tendrían que esperar a que las vías presenten daños que ameriten el mantenimiento total de la vía afectada.



“A Bogotá hace muchos años no se le hace mantenimiento a las vías y nos hemos dedicado a reparar y dejarlas ahí, aparece un hueco pequeño, no se hace nada, el hueco se agranda y después no sólo hay un hueco más grande sino que toda la parte de base y sub base ya se deterioró y lo que antes me podía costar un peso ahora me va a costar 20 pesos”, explicó Álvaro Sandoval, director de la Unidad de Mantenimiento Vial.



Vea acá: Alcaldía de Bogotá anuncia construcción de más bicicarriles entre calles 72 y 35 .



Al término del 2017, se taparon 131.146 huecos en toda la ciudad, el IDU y la Unidad de Mantenimiento Vial han invertido más de $138 mil millones realizando actividades de mantenimiento y rehabilitación de vías.



Publicidad