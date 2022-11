Ampliación de la salida de Bogotá por la Séptima, a la espera de licitación

Las obras para ampliar la carrera Séptima enfrentan una incertidumbre por cuenta de que el concesionario Accenorte no puede construir la doble calzada después de la calle 245 a menos que el Distrito le comunique oficialmente sus intenciones de ampliar ese corredor.

El Distrito ya dijo que sí le interesa ensanchar esta vía y lo hará a través del proyecto Accesos Norte fase II que sale a licitación en el segundo semestre.

“La ampliación de la carrera Séptima no tiene mayores inconvenientes en la adquisición predial en el tramo que se está interviniendo. No obstante, lo sensible está asociado al tema ambiental”, aseguró Omar Orostegui, director del observatorio Bogotá Cómo Vamos.

Otros expertos coinciden en que el tema ambiental podría ser uno de los retos más importantes para ampliar ese corredor vial.

“Hay un interés inmobiliario detrás que eso es lo que a la gente no la convence mucho. Pero además la carrera séptima mantiene todavía un paisaje que la gente lo consume mucho y no sé si valga la pena ampliarla. Además, la ampliación se quiere para urbanizar más zonas y se activarían inmediatamente algunos proyectos que están pendientes”, explicó el profesor William Piña de la Universidad del Rosario.

Los tiempos de las licitaciones están muy ajustados debido a que la administración distrital está a punto de terminar y las obras sobre la Séptima han sido blanco de gran oposición de distintos grupos de ciudadanos en los últimos meses.