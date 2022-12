Apuñalan a hombre durante robo a bus del SITP en Bogotá

Los hechos ocurrieron en la avenida Primero de Mayo, noroccidente de Bogotá, cuando por lo menos 15 pasajeros de un bus del SITP fueron víctimas de un masivo robo por parte de tres delincuentes que iban en el vehículo de servicio público.

“Cuando subimos el puente de la 68, se pararon y uno se le fue al conductor. Vi que le mandó un chuzón. Me agarrón el bolso. Iba con mi esposa. Me enfrenté a él y me pegó un chuzón”, dijo una de las víctimas del asalto.

Publicidad

Le puede interesar: Dramático testimonio de mujer embarazada víctima de robo en Sitp.

La persona que resultó herida se recupera en la clínica Colombia y está fuera de peligro.

Los pasajeros denunciaron que recibieron insultos y los agredieron con armas blancas. Además, indicaron que la Policía logró la captura de dos de los delincuentes.

Publicidad