Así burla un jíbaro permiso de dosis mínima para expender drogas en Bogotá

BLU Radio conoció un revelador testimonio de uno de los expendedores de todo tipo de droga en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá.

Esta entrevista, concedida en exclusiva a BLU Radio, deja ver el modus operandi de pequeñas organizaciones dedicadas al microtráfico, así como la cantidad de dinero que obtienen de esta actividad delictiva y la forma como evaden a las autoridades.

Publicidad

“La mayoría de los policías se pueden comprar. A veces uno se gana un ‘canazo’ de una noche en la UPJ, pero muchas veces uno les suelta 100, 200 o 300 ‘lucas’ y ellos lo dejan ir a uno. Uno siempre tiene que estar con plata en el bolsillo”, aseguró "Danilo", como ha sido llamado este expendedor de drogas en varios barrios y ollas de Suba.

Este joven de no más dede edad manifestó aque hace aproximadamente dos años se encarga de, cocaína, bazuco, éxtasis, perico y

otro tipo de drogas ilegales.

Vea aquí:

“Vendo lo que necesiten: popper, bareta, por moños, cuartos, libras, lo que necesite. Un moño vale 6.000 o 10.000. Lo vendo más que todo a jóvenes. Viene mucho menor de edad a comprar marihuana”, añade.

Asegura que ha tenido que negociar con la Policía para que no lo detengan y le permitan ejercer su “oficio”.

Publicidad

“Muchas veces me ha cogido la Policía; trato de negociar. Hay muchos que se dejan comprar, otros no. Uno los compra dependiendo lo que ellos me pidan. A veces me piden 100, a veces 150. Dependiendo con cuánto lo cojan a uno. Si lo cogen con harto, pues pueden pedir hasta 200 o 300. Muchas veces le quitan a uno la mercancía”, dijo ‘Danilo

¿A quién le responde usted?

Publicidad

- “Al duro”.

¿Quién es el duro?

- “No. Eso sí no se lo puedo decir”.

Frente a la distribución en otras esferas, ‘Danilo’ menciona que hay lugares específicos por donde entra la mercancía. “Hay una gente que la trae por Soacha. Por Corabastos entra mucha marihuana y desde ahí se distribuye”.

Publicidad

“Yo bajaba a ‘La L’ o al ‘Samber’ y sacaba la droga con los indigentes y les daba 10.000 o 20.000 pesos para que ellos me la sacaban en carretas”, precisó.

El lucrativo negocio del microtráfico en Bogotá puede poner a quien está en el menor eslabón un sueldo mensual de hasta 3 millones de pesos. “En un día hasta 300.000 pesos. Mi trabajo es por necesidad, lo hago por pagar un arriendo o por comida. No me meto a robar ni nada de eso. Solo vendo droga".

Publicidad

"Lo que más se mueve en Bogotá es el bazuco"

Otro gran problema es el consumo y compra de alucinógenos por parte de menores de edad. Los niños son utilizados para la comercialización de estos productos.

"Vea, parcero. A los colegios más que todo en las nocturnas o en la tarde llega mucha gente que vende, y pues muchos niños por curiosidad compran y otros que ya lo tienen como vicio pues se la rebuscan y compran. Hay muchos ‘indigentes’ y ‘chirretes’ que les regalan droga y los van enviciando”, reveló el jíbaro.

Y es que el consumo no tiene estrato, ‘Danilo’ asegura que el bazuco es el que más consumen los empresarios y personas adineradas.

Publicidad

“Yo tengo un cliente de mucho dinero que compra cantidades, compra un kilo de cocaína cada dos meses; ese kilo le cuesta millón y medio”, finalizó.