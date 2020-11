Atacan a machete a joven en Bogotá para robarle la bicicleta

De nuevo, los hechos de inseguridad en Bogotá son noticia: en la ciclorruta que cruza la calle 26 hacia las Américas también un joven fue atacado a machete para robarle la bicicleta, según informó Noticias Caracol.

“Ya casi entrando en el túnel, que es bastante oscuro, apareció una persona de gris, con una gorra. Estaba totalmente oculto en la sombra del túnel y sacó un machete y lo que hizo fue frenarme la bicicleta. Como yo iba bastante rápido, él cayó al piso. Ya lo siguiente que recuerdo fue que alguien me pegó en la cabeza y yo fui al piso, me empezaron a golpear, uno de los ladrones cogió la bicicleta y se la llevó y el otro me siguió golpeando”, manifestó Hernández.

En otro hecho, a otro ciudadano, identificado como Daniel Verdugo, delincuentes le dieron 12 puñadas para robarle la bicicleta. El hecho ocurrió cuando 8 hombres lo asaltaron en una ciclorruta de la localidad de Kennedy.

“Iba para mi casa, me interceptaron unos tipos, me bajaron de la cicla, me tumbaron y me propinaron unas puñadas”, dijo.

Añadió que él salió corriendo y que, por fortuna, un policía lo auxilió y lo salvó de los ladrones.

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, dijo a Noticias Caracol que la cifra de hurtos ha disminuido.