Atento a los cierres viales en Bogotá por visita del papa el próximo jueves

Ignacio de Guzmán, gerente de la visita del papa a la capital del país, reveló algunos detalles de la logística del magno evento, que paralizará el centro geográfico de la ciudad.



Explicó que el decreto que establece el jueves 7 de septiembre como día cívico en la capital significa, en términos prácticos, “que el señor alcalde, a través de un decreto, les dice a todos los empleados del distrito y las personas que dependen de él, como los colegios públicos, que pueden faltar a sus actividades ese día”.



“Eso tiene más un significado indicativo para los demás ciudadanos, porque cada empresa, colegio y universidad puede o no hacer algo similar. De tal manera que eso tiene un significado político”.





-Cierres viales:



Además, no se permitirá el tránsito vehicular desde la calle 68 en el norte hasta la avenida La Esperanza, en el sur, y desde la Avenida Caracas hasta la Avenida Boyacá.



“Durante la tarde no habrá circulación de carros, excepto los que estén debidamente marcaos y autorizados para entrar (…) Todos los buses que transportan a minusválidos y ancianos que vienen desde todas las diferentes localidades de Bogotá, esto con señalización especial por una ruta predeterminada para entrar al parque”, añadió.



Algunos de los invitados especiales, como ministros y gente del cuerpo diplomático, pueden entrar por la calle 63. El resto de gente deberá transportarse así:



1-Principalmente por TransMilenio, por la calle 80 y caminar hasta el parque.



2-TransMilenio por la Caracas y bajar hasta el parque caminando.



3-TransMilenio desde la NQS y bajar hasta el parque.



4-TransMilenio desde la calle 26 e ir hasta el parque.