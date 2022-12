Bogotá se podría quedar sin transporte público por crisis económica del SITP

Siete de los nueve operadores del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, aseguraron que reportan pérdidas por más de 8 billones de pesos y que por esta razón Bogotá, a finales de año, podría quedarse sin este servicio.



Víctor Martínez, vocero de los operadores, dijo que todas las empresas están a punto de declararse en quiebra y que no duda que esto ocurra antes de terminarse el año.



"Si no hay una reorganización del sistema, todos los operadores del SITP nos acogeremos a ley de quiebras, nosotros nos equivocamos en el momento en el que decidimos ingresar en el SITP", añadió Martínez.



"Nos prometieron 4.2 millones de usuarios en el sistema y al día de hoy no alcanzan a ser 1.7 millones, sumado a la problemática de que 5 de cada 10 usuarios del sistema, no pagan el pasaje. La evasión de pago nos tiene quebrados, señaló el vocero.



Los concesionarios denunciaron algo aún más grave: TransMilenio los habría obligado a mantener un acuerdo de confidencialidad para que no hablaran de la grave situación del sistema, sin que hasta el momento se conozca una solución de parte del Distrito.





