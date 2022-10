Cali no tendrá ‘ley seca’ durante la celebración del Día de la Madre

Este año, a diferencia el anterior, Cali no tendrá la medida de la ‘ley seca’ durante la celebración del Día de la Madre.

Así lo aseguró el alcalde, Maurice Armitage, quien se había hecho célebre por invitar, en el 2018, a que los caleños no tomaran alcohol sino jugo de papaya debido a las altas cifras de intolerancia que se viven durante la celebración anual.

Según las cifras entregadas por las autoridades, el Día de la Madre ha sido uno de los más violentos en el país por lo que el mandatario pidió a los caleños tener buen comportamiento y mesura al consumir bebidas embriagantes.

“Estamos trabajando coordinadamente con todos los establecimientos comerciales en una campaña por la vida. Le pedimos a la gente que si va a tomar alcohol lo haga moderadamente”, dijo Armitage.

“El Día de la Madre debe ser todos los días, no un solo día, por eso no se debe utilizar la fecha para hacer cosas que no se deben hacer, como emborracharse y crear peleas familiares que solo conducen a la violencia”, agregó el mandatario.

Según los comerciantes, para este fin de semana donde se celebra esta fecha especial se pueden generar más de 10.000 empleos en Cali.