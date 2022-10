Capturan a conductor de SITP que habría abusado sexualmente de joven en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un conductor de un bus del SITP que habría sido el responsable de abusar sexualmente de una joven de 18 años dentro del vehículo en la localidad de Fontibón.

El hecho se presentó cuando la mujer, de acuerdo con lo establecido en su momento, salía de trabajar de un restaurante y se desplazaba hacia su casa ubicada en la localidad de Kennedy.

Publicidad

Según el general Ricardo Alarcón, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el conductor del vehículo señalado de abusar de la mujer fue capturado luego de haberse escondido durante un mes en el barrio Meissen. El hombre fue puesto a disposición de un juez de control de garantías.

“A través de un trabajo técnico, una vez se esconde en esta casa, cambia la SIM Card de su teléfono y con eso se logra la captura”, agregó el coronel.

Vea aquí: El mercado negro de las tarjetas del SITP en Bogotá

Los hechos

Publicidad

Al parecer y de acuerdo con las investigaciones, el pasado 28 de febrero la joven salió de su trabajo sobre las 9:00 de la noche en la localidad de Fontibón. Allí, dice la víctima, abordó un bus del SITP con destino a la avenida Boyacá, pero resultó en otro lugar.

Asegura que el hombre estacionó el bus en una avenida cercana a la carrera 68, donde la intimidó y luego abusó de ella.

Publicidad

“Después de que me subí al bus no me hace pasar por la registradora. Me hace pasar a la cabina para en un sitio y me jala la blusa y empieza a insinuarme cosas. Después me tiró a la cabina, donde se ponen las monedas, y abusó de mí”, contó a BLU Radio la mujer.

Señaló la víctima que una vez fue abusada, el conductor la dejó bajar del vehículo y fue abandonada en una avenida. Incluso, asegura, le lanzó unos billetes por la cara.