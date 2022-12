Carro atropella a niño de 4 años en conjunto residencial del sur de Bogotá

Una tragedia se presentó en un conjunto residencial del sur de Bogotá cuando un carro atropelló a un niño de 4 años que jugaba en el parqueadero de la propiedad horizontal.

Publicidad

Al parecer, el conductor no vio al menor y, tras atropellarlo, lo arrastró por varios metros.

El menor deberá ser sometido a tres cirugías reconstructivas y se recupera de sus graves heridas en el hospital El Tunal.

Publicidad

“Cuando yo vi el niño estaba mal y lo que hice fue alzarlo. No sé si fue que el conductor no lo vio. Lo arrastró como dos metros y luego para y no le presta auxilio mi bebé”, relató a BLU Radio Yolanda Castillo, madre del menor.

Publicidad

“Salió a jugar con su hermanita y los amiguitos. No habían pasado ni 10 minutos cuando la niña llegó gritando y traía al niño de la mano. Pensé que lo había mordido un perro porque vi al niño lleno de sangre en su carita”, agregó la mujer a Noticias Caracol.

Publicidad