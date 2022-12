Caso viral: Dueño de carro inmovilizado en Bogotá demandará a concesionario de grúas

eso lo reconoce, lo que no puede creer es cómo, en muy poco tiempo,

llega una grúa, levanta los vehículos y se va casi escapando del lugar.

Vea también: ANLA multa a la sociedad Hidroituango por presunta afectación ambiental

“Efectivamente yo estaba mal parqueado, estaban levantando más carros, lo hacen de una manera muy rápida, quiere decir que no sujetan bien los vehículos y no hacen bien el trabajo. El carro queda mal enganchado y no verificaron que era una caja automática. Las llantas fueron arrastradas, no les importa dañar el vehículo, es increíble ver ese video”, expresó el propietario.

Publicidad

El dueño del carro, protagonista de este video viral, contó que espera llevar su vehículo al concesionario para evaluar y cuantificar los daños para que el concesionario de las grúas de Bogotá responda.

“Me estaban hablando de 400.000, de 200.000 pesos, no tiene sentido, no tiene coherencia con el daño que hicieron. A mí me interesa reparar el carro y contar ese tipo de situaciones para que no vuelvan a suceder en ciudades como Bogotá, es un abuso. Queremos demandar por daños y perjuicios a la concesionaria de las grúas porque es la responsable de que los técnicos sepan qué es lo que deben hacer. Que el técnico estudie realmente si es viable o no la manera de enganchar un vehículo, cómo asegurarlo bien porque parece que no saben”, indicó.

La Policía de Tránsito de Bogotá informó de las fallas en el procedimiento de inmovilización, por parte de los operadores de la grúa, a la Secretaría de Movilidad para que tomen las acciones necesarias en contra de la concesión a la que pertenece la grúa.

Al conductor de la grúa le impusieron una orden de comparendo por no asegurar la carga, multa equivalente a 390.600 pesos.

Publicidad

Este es el video del procedimiento que se volvió viral.